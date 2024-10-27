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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هاريس تدعو لخفض التصعيد في الشرق الأوسط بعد هجمات إسرائيل الأخيرة

هاريس
هاريس
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دعت نائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة الديمقراطية للرئاسة، كامالا هاريس، إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بعد شن إسرائيل هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية في إيران. 


ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الأحد/ عن هاريس قولها - في تصريحات أدلت بها بعد وصولها إلى ميشيجان - "أجريت خلال الساعات الماضية محادثة طويلة وهامة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق الأمن القومي، ونشدد على ضرورة السعي لخفض التصعيد فى المنطقة في المستقبل وسيكون هذا هو محور تركيزنا".
وأضافت أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن كان في المنطقة يحاول إيجاد سبل لتخفيف التوترات، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تريد العمل على إنهاء هذه الحرب.

هاريس خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط إسرائيل هجمات جوية