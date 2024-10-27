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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حزب "الحلم الجورجي" الحاكم يفوز بالانتخابات البرلمانية في جورجيا

جورجيا
جورجيا
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أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في جورجيا، اليوم الأحد، فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بالانتخابات البرلمانية التي جرت أمس.
وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن حزب "الحلم الجورجي" حصل على أكثر من 54 بالمئة من أصوات الناخبين، وذلك بعد فرز جميع الأصوات تقريبا.
من جانبها، رفضت أحزاب المعارضة نتائج الانتخابات، إذ وصف زعيم حزب "التحالف من أجل التغيير" نيكا جفاراميا، النتائج بـ"الانقلاب الدستوري".
ويُنظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها تصويتا مهما لجورجيا سيحدد توجهها نحو الاتحاد الأوروبي أو روسيا.

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