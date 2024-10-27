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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

للتحذير من تسلل مسيرات.. صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار
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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنتي المنارة ومرجليوت شمال إسرائيل للتحذير من تسلل مسيرات.

وفي سياق متصل،  أستهدف حزب الله شركة "يوديفات" للصناعات العسكرية جنوبي شرقي عكا بالمسيرات الانقضاضية، والإعلام الإسرائيلي يؤكد أنّ الاستهداف أصاب المصنع بدقة.

وفي السياق، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية انفجار طائرة من دون طيار داخل مبنى في المنطقة الصناعية "بارليف" بين عكا و"الكرمئيل"، حيث سقط 4 إصابات في المكان. 

كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد للطائرة بدون طيار وهي تحلّق قبل انفجارها داخل المبنى في المنطقة الصناعية "بارليف". 

صفارات الإنذار مستوطنتي المنارة ومرجليوت شمال إسرائيل تسلل مسيرات