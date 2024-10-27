استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم /الأحد/ في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - استشهاد مواطن وإصابة آخر عقب إطلاق مسيرة تابعة للاحتلال صاروخ عليهما في شارع الجلاء شمالا.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في قصف مدفعي بمنطقة "الصفطاوي" شمال غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و924 فلسطينيا، وإصابة 100 ألف و833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.