ads
الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 20 ألف طن 704 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة ( 12 ) سفينة وتم تداول (20000) طن بضائع و(704) شاحنة و(45) سيارة حيث شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(397) شاحنة و(27) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (15000) طن بضائع و(307) شاحنة و(18) سيارة.


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  العبارة امل بينما تغادرالسفينة دليلة  ، بينما استقبل  الميناء بالأمس السفينة  دليلة ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 4300 طن بضائع و 405 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا ، أورو آيلة  . كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم مغادرة السفينة MILAGRO علي متنها 10000 طن مواد غذائية  تصدير الي الصومال.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1015 راكب بموانيها.

الصادرات الصومال بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر سفن موانئ البحر الأحمر