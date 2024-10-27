تداول 20 ألف طن 704 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة ( 12 ) سفينة وتم تداول (20000) طن بضائع و(704) شاحنة و(45) سيارة حيث شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(397) شاحنة و(27) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (15000) طن بضائع و(307) شاحنة و(18) سيارة.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادرالسفينة دليلة ، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 4300 طن بضائع و 405 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا ، أورو آيلة . كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم مغادرة السفينة MILAGRO علي متنها 10000 طن مواد غذائية تصدير الي الصومال.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1015 راكب بموانيها.