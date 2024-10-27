استشاري تخطيط عمراني: الدولة تريد تحسين جودة حياة المواطن بتوفير وحدات سكنية

قال سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إنّ الدولة حملت على عاتقها خلال الفترة الماضية السير في اتجاهين من ضمن المشروعات الرائدة في مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط، موضحا أنّ الاتجاه الأول يتمثل في تطوير العواصم والمحافظات ومحاولة معالجة المشكلات الموجودة في مراكز وعواصم المحافظات المختلفة في السويس ومدن القناة وجميع المحافظات الأخرى.

وأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المشروع الثاني التي تسعى الدولة المصرية من أجله هو محاولة توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للمواطن بمستوياته المختلفة سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل، مما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطن.

وأشار إلى أنّ المعالجات التي تتم في المناطق وتطويرها، والمبادرات التي تهتم بتحسين العمران الخاص بعواصم المحافظات، وتطوير الأماكن العشوائية والغير آمنة، تهدف إلى الوصول لأفضل عمران ممكن لخدمة المواطن المصري وتحسين جودة حياته.