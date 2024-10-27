طلب إحاطة بشأن مخالفة بعض السائقين للتعريفة المقررة ورفع الأجرة بأسعار مضاعفة

تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الحكومة، بشأن مخالفة بعض سائقي وسائل المواصلات للتعريفة المقررة، ورفع الأجرة بأسعار مضاعفة.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: "بالرغم من أن التسعيرة التي أقرتها المحافظات تعتبر معقولة وتتناسب مع نسبة زيادة السولار، إلا أن بعض سائقي وسائل المواصلات يقومون برفع الأجرة عن التسعيرة الرسمية، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الركاب والمواطنين".

وطالبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، بضرورة تشديد الرقابة على المواقف الصغيرة داخل المحافظات، وكذلك المواقف الكبيرة التي تُستخدم لنقل الركاب بين المحافظات، بالإضافة إلى متابعة أسعار الأجرة، وضرورة أن يقوم مدير الموقف أو المسؤولون عن تلك المواقف بالتحقق من مدى التزام السائقين بالتسعيرة المحددة عبر الاستفسار من الركاب عن الأسعار التي تم تحصيلها.

وتابعت النائبة: "هناك سائقون يلجؤون إلى رفع الأجرة بعد انطلاق المركبة من الموقف، حيث يقومون بإبلاغ الركاب بسعر مضاعف للأجرة الرسمية، مما يستدعي رقابة صارمة لمواجهة هذا السلوك وضمان التزام الجميع بالأسعار المحددة".