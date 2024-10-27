تقرير للأمم المتحدة يدعو لتحرك عالمي عاجل لمواجهة كارثة مناخية محتملة

دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، في بيان حول التقرير التجميعي لعام 2024، الدول إلى إعداد خطط مناخية وطنية جديدة وجريئة بحلول العام المقبل، مشيراً إلى أن هذا التقرير يشكل "نقطة تحول" لمرحلة تتطلب تحركاً سريعاً وفعالاً لمواجهة التغير المناخي.

ويوضح التقرير أن الخطط الحالية لا ترقى لمستوى التحديات المناخية، ما يعرض حياة مليارات الأشخاص والاقتصادات العالمية لخطر حقيقي. وبحسب التقرير، إذا استمرت الانبعاثات على حالها، ستصل إلى 51.5 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2030، وهو مستوى يضمن كارثة مناخية عالمية.

كما أكد ستيل أن الخطط المناخية الأكثر جرأة يمكن أن تحقق فوائد واسعة مثل دعم الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الصحة، وتوفير طاقة نظيفة وآمنة، إلى جانب تقليل التلوث. وأضاف أن مؤتمر الأطراف COP29 يشكل فرصة حاسمة لتحويل التعهدات إلى نتائج عملية، مع التركيز على تلبية احتياجات الدول النامية في مجالات التمويل المناخي والاستدامة.