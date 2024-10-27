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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات

طائرات مسيرة أوكرانية
طائرات مسيرة أوكرانية
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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية.


وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية -إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 51 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "أن المسيرات التى تم تدميرها هي 18 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تامبوف، تم إسقاط 16 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتم تدمير 4 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك و4 فوق مقاطعة ليبيتسك وو4 فوق مقاطعة أوريول".
وتابع البيان: "تم تدمير 3 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتم إسقاط طائرة دون طيار فوق مقاطعة كورسك، وطائرة أوكرانية دون طيار فوق بحر آزوف".

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