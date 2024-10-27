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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

طرح محال تجارية وصيدليتين ووحدات إدارية ومهنية للبيع بمدينة الفيوم الجديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
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أعلن جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، عن طرح 6 محال تجارية، وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (14م٢ : 88 م٢)،  و ٤ وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (30م٢ : 60م٢)، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024. 

وأضاف جهاز الفيوم الجديدة، أنه على من يرغب في دخول المزاد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

الاسكان وزارة الإسكان والمرا