ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأحد، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.83%، ليصل إلى مستوى 30,807.68 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.6%، وصولًا إلى مستوى 3,219.43 نقطة، وصعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1%، وصولًا إلى 7,943.69 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.95 %، ليصل إلى مستوى 11,172.31 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.75%؛ ليصل إلى مستوى 38,243.62 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.86%، مسجلًا 13,521.19 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 1.04%، وصولًا إلى 6,636.3 نقطة.