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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أنغام عن حفل القبائل العربية: "فخورة بمشاركة الكينج الغناء"

أنغام ومحمد منير
أنغام ومحمد منير
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أعربت الفنانة أنغام عن سعادتها بمشاركتها في حفل القبائل العربية للاحتفال بنصر أكتوبر، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الشخصيات العامة.

تعليق الفنانة أنغام 

ونشرت الفنانة أنغام علي صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لها من مشاركتها مع الفنان محمود منير بأغنية يبهروك.

 

منشور الفنانة أنغام 

وعلقت الفنانة أنغام علي المنشور قائلة: "فخورة بمشاركتي في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية مع الكينج محمد منير بأغنية يبهروك".

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر إلي الفنان محمد منير، لاصراره علي التواجد في الحفل بعد الوعكة الصحية التي مر بها، وتمني له الرئيس دوام الصحة.

جاء حفل اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، للإحتفال بذكري نصر أكتوبر العظيم وسط حضور جماهيري حاشد من كل فئات المجتمع ورموزه الفنية والسياسية والإعلامية.

تعيش الفنانة أنغام حالة من النشاط الفني بعدد كبير من الحفلات الغنائية والجولات الفنية، خلال الفترة المقبلة داخل مصر وخارجها.

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