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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طفل يدهس شقيقه بسيارة والده في الصف

أرشيفية
أرشيفية
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لقي طفل 3 سنوات مصرعه دهساً أسفل عجلات سيارة والده التي يقودها شقيقه الأكبر أثناء محاولته ركنها بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد حسانين رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفل 3 سنوات متوفيا وبه اثار دهس ومقيم بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص وبالتقابل مع والده أفاد بطلب ركن السيارة من نجله 12 سنة، وخلال محاولته ركنها قام بدهس شقيقه دون القصد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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