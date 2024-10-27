اليوم.. طقس حار نهارًا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 29 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد ، حيث يشهد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في اول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد اليوم الاحد ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ورياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 29 للعظمي والصغرى 15درجة ، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمي والصغري 17 درجة.