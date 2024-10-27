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الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء  دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 17 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30350 طن تشمل : 5500 طن يوريا و 1100 طن ملح معبأ و 2832 طن بودرة جبس و 13998 طن كلينكر و 6562 طن أسمنت معبأ و 358 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54072 طن تشمل : 7359 طن حديد و 10500 طن سكر و 14750 طن ذرة و 9430 طن قمح و 4500 طن فول صب و 1315 طن خردة و 4033 طن ابلاكاش و 1450 طن زيت طعام و 550 طن خشب زان و 700 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 185 طن   .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 786 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 218 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2592 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 141564 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133320 طنًا  .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3777 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و طنطا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ،  و عدد 3 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1720 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1997 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا ،   بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3393 حركة .

من جانبه اكد اللواء بحرى  طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة على توجيهات  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع ، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام .

دمياط تداول 18 سفينة حاويات حاويات النقل ميناء دمياط