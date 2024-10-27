ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 17 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30350 طن تشمل : 5500 طن يوريا و 1100 طن ملح معبأ و 2832 طن بودرة جبس و 13998 طن كلينكر و 6562 طن أسمنت معبأ و 358 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54072 طن تشمل : 7359 طن حديد و 10500 طن سكر و 14750 طن ذرة و 9430 طن قمح و 4500 طن فول صب و 1315 طن خردة و 4033 طن ابلاكاش و 1450 طن زيت طعام و 550 طن خشب زان و 700 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 185 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 786 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 218 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2592 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 141564 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133320 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3777 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و طنطا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، و عدد 3 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1720 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1997 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3393 حركة .

من جانبه اكد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع ، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام .