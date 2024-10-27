استقبال وفد الأكاديمية الصينية للعلوم بجامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة وفد الأكاديمية الصينية للعلوم Chinese Academy of Science برئاسة الدكتور جان جاو مديرة معهد هانجزو الطبى، لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى المجالات العلمية المشتركة محل الأهتمام وذلك فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على دعم العلاقات مع الجامعات العالمية.

وشهد اللقاء الدكتورة بشرى سالم مساعد رئيس الجامعة للتصنيفات الدولية، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة للأفرع الدولية، والدكتورة حنان جويلى عميد كلية الصيدلة، والدكتورة هالة حمودة وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان شوقى الأستاذ بكلية الصيدلة، والدكتور شيرويت حسين عبد اللطيف أستاذ هندسة النسيج بكلية الهندسة، والدكتورة سماح الصحفى الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة، والدكتور محمد أحمد عبد الحكيم مدرس هندسة النسيج بكلية الهندسة.

وفى كلمته رحب الدكتور هشام سعيد بالوفد الصينى فى رحاب جامعة الاسكندرية، وتم تقديم عرضاً تقديميا عن جامعة الاسكندرية وتاريخ أنشائها والكليات والمعاهد المختلفة بالجامعة، وكذلك أحصائيات النشر بالجامعة خلال السنوات الماضية وتصنيف جامعة الاسكندرية العالمى طبقاً للتصنيفات العالمية المختلفة.

كما تم عرض تقديمى عن الأفرع الدولية لجامعة الأسكندرية ومدى التوسع والتدويل فى البرامج المختلفة بجامعة الاسكندرية، وتقديم عرضاً تقديميا آخر خاص بكلية الصيدلة والبرامج المتاحة بها، واستعراض بعض المشاريع ذات الجانب الاهتمام المشترك مع الاكاديمية الصينية منها أنتاج الحرير الطبيعى كمشروع مشترك بين الجانبين.

فيما قدم الوفد الصينى عرضا تقديميا عن الاكاديمية الصينية للعلوم وما تقدمه من مشاريع فى المجالات المختلفة.