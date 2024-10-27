ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا إلى 40 شهيدا و80 مصابا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف مربع سكني في "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة إلى 40 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و80 مصابا.



وأوضحت المصادر ذاتها - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الأحد/ - أن حصيلة الشهداء منذ بدء حصار الاحتلال شمال القطاع ارتفعت إلى نحو ألف شهيد، مع إخراج المنظومة الصحية عن العمل.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و924 فلسطينيا، وإصابة 100 ألف و833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.