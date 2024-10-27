غارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة "الدوير" جنوب لبنان؛ مما أدى إلى تدمير منزل مواطن في حي "الروس" تدميرا كاملا، ووقوع أضرار كبيرة بالمنازل المحيطة بالمكان المستهدف.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم /الأحد/ أن طيران الاحتلال شن غارة عنيفة استهدفت بلدة "السماعية" جنوب صور، كما شنت الطائرات المعادية سلسلة من الغارات العنيفة، استهدفت بلدات (القليلة والحنية والبرج الشمالي والمالكية).

وأشارت الوكالة إلى أن طيران الاحتلال شن غارة على أطراف بلدة "شمسطار" ومحيطها، كما أغارت الطائرات المعادية على بلدة "يحمر الشقيف" مستهدفة منزلين ودمرتهما.

وفي سياق متصل، قصف حزب الله اللبناني مستعمرة "كريات شمونة" بالصواريخ.