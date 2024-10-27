جامعة قناة السويس والأزهر يطلقان فعاليات الأسبوع الثقافي لتعزيز القيم والأخلاق الوطنية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة ملتزمة بدعم المبادرات الوطنية الهادفة، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتأكيدًا على أهمية نشر الوعي القيمي والأخلاقي بين الشباب، تنظم الجامعة بالتعاون مع الأزهر الشريف فعاليات الأسبوع الثقافي لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن".

ويهدف الأسبوع إلى بناء الشخصية الوطنية ودعم منظومة القيم والأخلاق، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب وتطوير سلوكهم المجتمعي.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية هذه الشراكة مع الأزهر الشريف ودورها في تنمية الوعي الأسري والمجتمعي للطلاب، مشيداً بمشاركة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الذي سيتولى تقديم لقاءات مباشرة لنقل التوجيهات الأسرية والقيمية لطلاب الجامعة عبر برامج توعوية متنوعة، بهدف إعداد جيل متميز قادر على الإسهام في بناء وطنه.

تنطلق فعاليات الأسبوع الثقافي من الأحد 27 أكتوبر إلى الخميس 31 أكتوبر، وتشمل جميع كليات الجامعة؛ حيث يبدأ البرنامج في اليوم الأول في المعهد الفني للتمريض وكليات الطب البيطري والطب البشري، ويستمر بتوزيع النشاطات في الكليات الأخرى على مدار الأسبوع.

ويشارك في الفعاليات نخبة من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منهم الدكتور أحمد الهادي، فضيلة الشيخ السيد عرفة، الدكتورة شيماء ربيع، الدكتور سامي حجاج، الدكتور ثروت عبد اللطيف، والشيخ حسين عبد الله.

وتشرف على تنظيم الفعاليات إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بإشراف الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، والأستاذة مروة عدلي، مديرة إدارة النشاط الثقافي.

جدير بالذكر أن المبادرة تأتي في إطار تفعيل دور الجامعة في دعم القيم والأخلاق الوطنية بين طلابها.