وكيل الصحة والمشرف العام على المستشفيات يتفقدان سير العمل بمستشفى سوهاج التعليمي

أجرى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور أحمد فرغلي المشرف العام على المستشفيات والمعاهد التعليمية مساء أمس، زيارة تفقدية لمستشفى سوهاج التعليمي، للاطمئنان على انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وانضباط الفريق الطبي و تواجده. وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل عبد المنعم والذي تم تكليفه اليوم مديراً لمستشفى سوهاج التعليمي وفريق ضم عدد من إدارات المديرية المختلفة.

تفقد الوفد أقسام الإستقبال والطوارئ والعيادات المسائية للتخصصات المختلفة وقسم الأشعة وباقي الأقسام المختلفه بالمستشفي.

من جانبه أشار دويدار، أن تلك الزياره تأتي في إطار متابعة الخدمات علي مدار الساعة ومدي الإنضباط بالمستشفى .

ومن جانبه شدد الدكتور أحمد فرغلي على رفع مستوى كفاءة النظافة بالمستشفى وكذلك متابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى ومتابعة أرصدة الأدوية والمستلزمات بقسم الإستقبال والطؤاري ، كما شدد أيضاً على الإلتزام بالذي المخصص لكل فئه طيبه للظهور بمظهر لائق للفريق الطبي ، الإلتزام بأماكن العمل للفريق الطبي المكلف بالتواجد فيها .



وعلي هامش الزيارة تم عقد إجتماع مصغر لمناقشة آليات العمل في الفتره المقبلة داخل المستشفى وتطوير ورفع مستوى الخدمة المقدمة بها.

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