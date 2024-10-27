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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة قناة السويس تنظم بطولة الكاراتية بمشاركة 150 متسابقا

رئيس جامعه قناه السويس
رئيس جامعه قناه السويس
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نظمت جامعة قناة السويس بطولة الكاراتيه لطلاب وطالبات كليات الجامعة، بمشاركة 150 طالبًا وطالبة، وذلك في بهو رعاية الطلاب تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أشاد فيها بحماس الطلاب وقدراتهم الرياضية، مؤكدًا أن الجامعة تسعى دائماً لدعم الأنشطة الرياضية كجزء أساسي من تنمية القدرات البدنية والنفسية للطلاب.

وتأتي البطولة تحت الإشراف العام للدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي  أكد أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصاً بتنمية المواهب الرياضية بين الطلاب، مشددًا على أهمية الرياضة في بناء شخصية الطالب وتعزيز انتمائه.

وقامت بتنظيم البطولة إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت إشراف الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، والأستاذ محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي، اللذين أكدا على استمرار تنظيم الفعاليات الرياضية التي تتيح للطلاب فرصة إبراز مواهبهم وتعزيز روح المنافسة الشريفة بينهم.

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