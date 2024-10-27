مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالجيزة

لقي شخصان مصرعيهما بينما أصيب 7 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين أعلي محور 26 يوليو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 7 جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.