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الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران
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دعت اليابان جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك في أعقاب الهجوم الذي شنته إسرائيل أمس /السبت/ على إيران.


ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا قوله - في بيان له اليوم /الأحد/ - "إن اليابان تعرب عن قلقها البالغ إزاء تبادل الهجمات، والتي من بينها هذا الهجوم؛ وتندد بشدة بأي إجراء يؤدي إلى تصعيد الوضع".
وأضاف إيوايا أن اليابان "تحث بشدة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة الأوضاع إذ إن تحقيق السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يعد أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لليابان".
كما أكد عزم الحكومة اليابانية مواصلة بذل كل الجهود الدبلوماسية اللازمة للحيلولة دون تدهور الأوضاع، مع اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية مواطنيها في الخارج.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أمس شن غارات جوية ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق.

اليابان النزاع في الشرق الأوسط إسرائيل إيران