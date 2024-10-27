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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الناخبون في اليابان يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب

انتخابات اليابان
انتخابات اليابان
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 يدلي الناخبون في اليابان اليوم /الأحد/، بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس النواب المؤلف من 465 مقعدا.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الانتخابات الحالية، التي يتنافس فيها أكثر من 1300 مرشح، تعد اختبارا لثقة المواطنين في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي طالته فضيحة مالية سياسية أدت لتدهور شعبيته، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الفوز بأغلبية صريحة يحتاج إلى تأمين 233 مقعدا.
وكان رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا قد قال إنه إذا تمكن الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه حزب "كوميتو" من تأمين الفوز بأغلبية فإنه سيعتبر ذلك انتصارا.
بينما يسعى يوشيهيكو نودا، زعيم أكبر أحزاب المعارضة "الحزب الدستوري الديمقراطي"، إلى الحيلولة دون حدوث ذلك.
ويوجد حوالي 45 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد. فيما من المقرر أن يبدأ فرز الأصوات في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الفضيحة التي هزت الحزب الليبرالي الديمقراطي تتمحور حول فشل الفصائل الرائدة بالحزب في الإبلاغ عن عائدات بملايين الينات من جمع التبرعات.
 

الناخبون في اليابان الانتخابات البرلمانية مجلس النواب