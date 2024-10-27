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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يلتقي بأئمة ميشيجان ويحصل على دعمهم الكامل في السباق الرئاسي

ترامب
ترامب
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 أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب، أنه التقى بمجموعة من الأئمة المحليين في ولاية ميشيجان الذين أكدوا دعمهم الكامل له في الانتخابات الرئاسية المقررة شهر نوفمبر المقبل.


ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الأحد/ عن الأئمة المحليين في ولاية ميشيجان قولهم - خلال تجمع انتخابي بمدينة ديترويت - "إن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يستحق الدعم من الناخبين المسلمين، وذلك بعد وعده بإنهاء الصراعات وتحقيق السلام في الشرق الأوسط".
وتعتبر ولاية ميشيجان واحدة من الولايات الحاسمة في الانتخابات الأمريكية، حيث تضم نحو 8.4 مليون ناخب مسجل و15 صوتا بالمجمع الانتخابي.

الرئيس الأمريكي السابق ترامب الأئمة المحليين ولاية ميشيجان