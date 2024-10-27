أوكرانيا تسجل 159 اشتباكا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم /الأحد/، تسجيل 159 اشتباكا قتاليا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي خلال الـ(24) ساعة الماضية.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إن 159 اشتباكا قتاليا جرى بين قوات الدفاع الأوكرانية والجيش الروسي على خطوط المواجهة، مع بقاء قطاعي بوكروفسك وكوراخوف على الجبهة أكثر المواقع سخونة".

وأضاف البيان أن "الجيش الروسي نفذ ضربة صاروخية واحدة باستخدام صاروخ واحد و60 غارة جوية بـ 102 قنبلة جوية موجهة وأكثر من 550 ضربة بطائرات بدون طيار انتحارية ونفذ أكثر من 3500 هجمة قصف على مواقعنا العسكرية والمناطق المأهولة بالسكان باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة".

