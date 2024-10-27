ads
الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيل على منزل يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا

قصف الاحتلال الإسرائيلي
قصف الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الأحد/ عن المصادر قولها "إن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة غباين الذي يسكنه نازحون من عائلة الكحلوت بمشروع بيت لاهيا مما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، بالإضافة إلى عدد من المفقودين.
وكان أكثر من 35 فلسطينيا قد استشهدوا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم خمسة منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا، تعود لعائلات أبو شدق، المصري، وسلمان.
وتواصل قوات الاحتلال منذ الخامس من أكتوبر الجاري، اجتياحها البري وقصفها العنيف لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعيها لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

قصف الاحتلال الإسرائيلى نازحين بيت لاهيا