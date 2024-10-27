تعرف على شروط التقديم بمشروع جنة في 3 محافظات

فتحت وزارة الإسكان والمرافق والاجتماعات العمرانية، باب الحجز في مشروع جنة بثلاث محافظات تشمل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ودمياط الجديدة.

وبلغ عدد الوحدات المتاحة في جنة القاهرة الجديدة 409 وحدة سكنية جاهزة الاستلام، و 223 وحدة لـ 6 أكتوبر و في دمياط الجديدة بلغ عدد الوحدات السكنية المطروحة 150 وحدة، شاملة الـ 5% المطروحة لذوي الهمم .

وعن مقدم الحجز، بلغ 100 ألف جينه جدية حجز .



وقال المهندس حاتم محمود نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية؛ إن وزارة الإسكان أعلنت أن المجتمعات العمرانية قامت بطرح22,335 وحدة سكنية بمساحة تتراوح ما بين 106 متر ل 133‪ متر جاهزة للتسليم في " جنه والقطامية جاردن بمبلغ مئة الف جنيه" جدية حجز و "دار مصر مبلغ 80 ألف جنيه " و "سكن مصر مبلغ 70,000" و" الإسكان المتميز ذات الطبع الساحلي بمبلغ 60,000" وهذه المبالغ تدفع في الشهر الأول مع تسجيل البيانات والتسجيل بداية من اليوم لموقع بنك التعمير الإسكان

. www.hdb- reservation. Com



وأضاف حاتم محمود خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة تن الفضائية؛ أن التخصيص يتم من 15 مارس في الموقع لمن حالفهم الحظ وتم إختيارهم وللحاجزين اختيار مكان الوحده وموقعها.

وأوضح نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانية الجديده بقطاع الشؤون العقارية والتجارية؛ أنه بعد اختيار الوحده يتم دفع 20% من قيمة الوحدة ثم دفع 10% من قمه الوحدة عند الإستلام وبذلك يكون تم تسديد 30% من قيمه الوحده و 70% يتم تسديد المبالغ برغبة المواطن من خلال اختيار البرامج الخاصة بالتسديد سواء ثلاث سنين او خمس سنين او سبع سنوات.

وتابع: أن عدد الوحدات المتاحة 22,335 وحدة؛ ويتم قبول المتقدمين بشرط: أن يكون الاسرة كاملة زوج وزوجه وأولاد تقدم على شقه واحدة؛ والشرط الآخر: هو عدم حصول الأسرة على شقة من الإسكان الإجتماعي او قطعة أرض من الإسكان الاجتماعي.

