الأمم المتحدة تدين كل أعمال التصعيد في الشرق الأوسط وتؤكد ضرورة وقفها

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كل أعمال التصعيد في الشرق الأوسط بعد الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على أهداف في إيران، معربا عن قلقه البالغ بشأن استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.



ووفقًا للمتحدث باسم الأمين العام ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ جدد الأمين العام بشكل عاجل نداءه لجميع الأطراف لوقف كل الأعمال العسكرية، بما في ذلك غزة ولبنان، وبذل أقصى الجهود لمنع اندلاع حرب إقليمية شاملة، والعودة إلى مسار الدبلوماسية.

وكان الأمين العام قد شدد أمام قمة مجموعة البريكس على الحاجة إلى تحقيق السلام في غزة بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الرهائن وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل فعال وبدون عوائق وتحقيق تقدم لا رجعة فيه لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.

وقال "جوتيريش" أمام الاجتماع البريكس: "نحتاج إلى السلام في لبنان والوقف الفوري للأعمال العدائية والتحرك باتجاه تطبيق قـرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل. ونحتاج إلى السلام في أوكرانيا، سلام عادل يتوافق مع مـيثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة. ونحتاج إلى السلام في السودان وأن تُسكت كل الأطراف أسلحتها وتلتزم بمسار السلام المستدام".