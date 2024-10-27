"المهندسين" تشكل لجنة لإعداد تقرير حول هدم بعض المناطق ذات الطابع التاريخي

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن تشكيل لجنة من الخبراء المعماريين المختصين، لبحث ما ورد للنقابة من تساؤلات حول ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي في شأن هدم بعض المناطق ذات الطابع التاريخي والمعماري المميز، لإعداد تقرير شامل.

وتضم اللجنة كل من :الأستاذ الدكتور عصام صفي الدين، والأستاذة الدكتورة سهير حواس، والأستاذ الدكتور هشام سعودي، والمهندس سيف أبوالنجا، الدكتور أحمد الزيات، الدكتور جلال عبادة، الدكتور علاء الحبشي، المهندس طارق المري، المهندس يحيى الزيني، المهندس صلاح أبوالليل، المهندس معاذ علوان.

وفي بيان سابق، أعرب نقيب المهندسين عن بالغ أسفه لما تتعرض له بعض جبانات ومعالم مصر التاريخية والتراثية من هدم، وآخرها قبة "مستولدة محمد علي باشا" بقرافة الإمام الشافعي، وأهاب بالأجهزة المعنية بضرورة الوقف الفوري لأعمال الهدم، والإنصات إلى كافة آراء أهل الخبرة والاختصاص، وإعادة النظر في تنفيذ أية مشروعات في تلك المنطقة التاريخية التراثية الحساسة المحمية بالقوانين المصرية والمواثيق الدولية، والبحث عن محاور وحلول بديلة تُراعى فيها القيمة المعمارية والتراثية والتاريخية والإنسانية لحماية جبانة الـقاهـرة التاريخية.

كما أعلن جاهزية نقابة المهندسين واستعدادها لتقديم يد العون لإيجاد الحلول التي تحقق النهضة العمرانية دون المساس بما يمثل تاريخ مصر عبر تسخير كافة إمكانياتها ومتخصصيها وعلمائها.