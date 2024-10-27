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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني عدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية تؤدى إلى تداعيات وخيمة

البوابة نيوز
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أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا مساء أمس، مع عباس عراقجى وزير خارجية إيران للوقوف على آخر التطورات بالنسبة العدوان الاسرائيلى على ايران، حيث جدد الوزير عبد العاطى ادانة مصر لكل الإجراءات والسياسات الاحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها.

 

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة منع التصعيد، واتخاذ خطوات تسهم فى تحقيق التهدئة، وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية تؤدى إلى تداعيات وخيمة على شعوب المنطقة.

 

كما تم خلال الاتصال تناول الجهود المبذولة من جانب مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الانسانية والطبية إلى قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى. 

 

كما تم بحث الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على مواقف مصر المبدئية بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون أي إملاءات وفي إطار الملكية اللبنانية.