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الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024

الذهب
الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 27 أكتوبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:
سجل سعر الذهب عيار 24 : 4257 جنيها للشراء، 4269 جنيهات للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 22 : 3902 جنيها للشراء، 3913 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 21 : 3725 جنيهات للشراء، 3715 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 18 : 3193 جنيها للشراء، 3201 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 14 : 2483 جنيها للشراء، 2490 جنيها للبيع.
سجل سعر الجنيه الذهب: 29800 جنيها للشراء، 29880 جنيها للبيع.
سجل سعر الأونصة : 131701 جنيه للشراء، 132767 جنيها للبيع.

الذهب أسعار الذهب اليوم