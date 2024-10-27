الأمين العام للكومنولث تعتزم تكريس ولايتها للحصول على تعويضات عن ضحايا تجارة الرقيق

رحب الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو باختيار الدول الـ 56 الأعضاء فى الكومنولث وزيرة الخارجية الغانية شيرلي بوتشوي أمينا عاما جديدا للمجموعة.



وقال الرئيس الغاني، حسبما أورد "راديو فرنسا الدولي"، إن "شيرلي بوتشوي لديها رؤية تقدمية، وأنا أعلم أنها ستلهم أسرة الكومنولث".

وتأتي الوزيرة الغانية خلفا للدبلوماسية البريطانية باتريشيا أسكتلندا، التي كانت أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وتعتزم الوزيرة الغانية تخصيص فترة ولايتها البالغة 4 سنوات لمسألة دفع تعويضات للبلدان التي وقعت ضحية لتجارة الرقيق. وعلى سبيل المثال، ناشدت الوزيرة في الأشهر الأخيرة الدول الأعضاء في الكومنولث، وأكثر من ثلثها من أفريقيا، أن تتحدث بصوت واحد حول هذا الموضوع.

وفي أكرا أيضًا، عُقدت في نوفمبر 2023 قمة دولية للحصول على تعويضات عن العبودية.

يذكر أن مسألة التعويضات كانت محل خلاف بين المملكة المتحدة ومستعمراتها السابقة خلال قمة رؤساء دول الكومنولث الأخيرة؛ بيد انهم أشاروا في البيان الختامي لقمة ساموا إلى أن الوقت قد حان "لإجراء محادثة حقيقية وصادقة" حول اجراء إصلاحات مستقبلية.