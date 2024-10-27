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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي: هدفنا منع استغلال التوترات أو توسيع الصراع في الشرق الأوسط

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن إيران ينبغي ألا تقترف خطأ الرد على الضربات الإسرائيلية التي تمثل نهاية دورة التبادل بين الطرفين، مشيرا إلى أن بلاده عازمة على منع أي طرف من استغلال التوترات أو توسيع الصراع في منطقة الشرق الأوسط.


وأوضح السكرتير الصحفي للبنتاجون اللواء بات رايدر في بيان إنه خلال اتصاله الهاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لمناقشة الهجمات الإسرائيلية على إيران أمس، أكد أوستن التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل وأن النشر الأخير لبطارية الدفاع الجوي الصاروخي عالي الارتفاع (ثاد) في إسرائيل مثالا حيا على هذه الالتزامات.
وقال أوستن إن الولايات المتحدة في وضع جيد للدفاع عن القوات والمرافق والشركاء الأمريكيين في جميع أنحاء المنطقة وعازمة على منع أي طرف من استغلال التوترات أو توسيع الصراع في المنطقة. 
وتابع أن إيران لا ينبغي لها أن ترتكب خطأ الرد على الضربات الإسرائيلية، وهو ما ينبغي أن يمثل نهاية هذا التبادل، كما ناقش الفرص المتاحة الآن لاستخدام الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة والاتفاق في لبنان الذي يسمح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق بالعودة بأمان إلى منازلهم.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إيران الضربات الإسرائيلية