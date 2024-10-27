خطوات مضمونة للحصول على المال من الإنترنت.. تعرف عليها



في ظل التطور التكنولوجي المتلاحق أصبح عالم يتطور بسرعة نحو الرقمنة، وأصبح كسب المال عبر الإنترنت موضوعًا يجذب الكثيرين، فهل يمكن تحقيق دخل جيد من الإنترنت؟.

نستعرض في السطور التالية، مدى مصداقية كسب المال عبر الانترنت، وما هي الآلية التي تؤهلك لذلك؟ والمهارات المطلوبة.

هناك العديد من الفرص المشروعة لكسب المال عبر الإنترنت لكن هناك أيضاً الكثير من الفخاخ والخداع بعض البرامج وتعدك بأرباح سريعة بدون مجهود عن طريق تقليدك بعض المهام مثل مشاهدة الفيديوهات اول اعجاب او ترك تعليق ايجابي على منتج أو مقدم خدمة ولكنها غالبا ما تكون هذه المواقع غير موثوقة لذلك يجب اخذ الحيطه والحذر قبل الانقراض في اي فرصه لكسب المال عبر الانترنت.

إليكم افضل الطرق لكسب المال:

*العمل الحر او بما يسمى (Freelancing) يمكن لمن يمتلك مهارات في تقديم محتوى جديد ومفيد للمجتمع كذلك الجرافيك والتصميم والكتابة والبرمجه والتصميم وإنشاء المدونات الإلكترونية على منصات مثل Upwork و Freelancer و Fiverr

التدوين وصنع المحتوى

*يمكن للمدونين وصانعي المحتوى على YouTube Instagram تحقيق دخل جيد من خلال الإعلانات والشراكات الممولة ذلك تتطلب هذه الطريقة تقديم محتوى جديد ومفيد للمجتمع بالإضافة للوقت والجهد لبناء جمهور كبير كذلك التدريس والتدريب إذا كنت تمتلك مهارات في مجال معين يمكنك تقديم دورات تدريبية عبر الإنترنت من خلال منصات مثل Udemy وTeachable وهي من المنصات القوية والبسيطة التي لا تتطلب أكواد برمجية



*بالإضافة إلي التسويق بالعمولة او مايسمى (Affiliate Marketing)

كذلك على سبيل المثال يمكنك كسب المال من خلال الترويج لمنتجات أو تقديم خدمات شركات أخرى والحصول على عمولة من المبيعات التي تتم عبر رابطك الشخصي.

كذلك لتبدأ بشكل صحيح في كسب المال عبر الإنترنت يجب أولا امتلاك المهارات المطلوبة واتباع الخطوات التالية:

*تحديد المهارات والاهتمامات كذلك اختيار المجال الذي يناسب مهاراتك واهتماماتك أيضا وابحث عن الفرص المتاحة مع التعلم المستمر وتطوير المهارات.

*كذلك البحث والتخطيط قبل البدء في أي مشروع قم بالبحث الجيد وضع خطة عمل واضحة تتضمن الأهداف والوسائل المستخدمة لتحقيقها.