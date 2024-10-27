كيف يؤثر اختلاف الجنس على الاختيارات الغذائية وفقدان الوزن؟

كشفت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون من جامعة واترلو في كندا أن الرجال والنساء يعالجون ويخزنون الطاقة من الأطعمة بطرق مختلفة ما يؤثر على فقدان الوزن وفقا لما نشرته مجلة Computers in Biology and Medicine

وجدت الدراسة أن خيارات الفطور اللازمة في خطة خسارة الوزن يمكن تخصيصها بناء على عملية التمثيل الغذائي لتحقيق فقدان الوزن المطلوب وتوضح الاختلافات الأساسية في الاستجابات الأيضية للطعام بين الرجال والنساء بعد فترات من الصيام.

وأوضحت أن الرجال يفضلون الوجبات الغنية بالكربوهيدرات مثل الشوفان والحبوب، بينما تكون الوجبات ذات المحتوى العالي من الدهون مثل العجة والأفوكادو، أكثر فائدة للنساء ما يعني أن هذه الأنواع من الأطعمة قد تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة وتقليل تراكم الدهون وتنظيم مستويات السكر في الدم.

وتقول عالمة الأحياء الحاسوبية ستيفاني أبو:فهم تأثير نظامك الغذائي على عملية التمثيل الغذائي مهم، سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو الحفاظ على الوزن أو مجرد الحفاظ على مستويات الطاقة.

وبهذا الصدد طورت ستيفاني بالتعاون مع أنيتا لايتون عالمة الأحياء الرياضية نموذجا شمل عمليات أيضية في أجزاء متعددة من الجسم مثل القلب والكبد والجهاز الهضمي بالإضافة إلى العضلات الهيكلية والأنسجة الدهنية.

كما تم تضمين العديد من المستقلبات مثل الغلوكوز وغلايكوجن والأنسولين والأحماض الدهنية الحرة وتم تتبعها خلال أوقات الأكل والصيام.

وتضمنت تتبع كيفية تحليل الرجال والنساء للدهون للحصول على الطاقة بعد تناول الطعام وهو ما يؤثر بدوره على اختياراتهم الغذائية.

وتقول لايتون: بينما تتوقع أن النساء قد يحرقن دهونا أقل بسبب وجود دهون في الجسم أكثر من الرجال فإنهن في الواقع يخزنّ المزيد من الدهون بعد تناول الوجبة، ويحرقن أيضا المزيد من الدهون أثناء الصيام.

وتشير الدراسة الى أن عملية بيولوجية تعرف بدورة TG-FFA تتعلق بتبادل وتحرير الدهون الثلاثية (TG) والأحماض الدهنية الحرة (FFA) في الجسم) قد تفسر هذه الاختلافات في استخدام الطاقة وتخزين الدهون ما يستدعي مزيدا من البحث في المستقبل.

جدير بالذكر أن دورة TG-FFA مهمة لفهم كيفية تنظيم الوزن واستخدام الطاقة ويمكن أن تساعد في توجيه استراتيجيات التغذية والعلاج للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الوزن أو الأيض.