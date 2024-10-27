تعرف على خدمات السيارات المتنقلة بالشهر العقاري

تشهد الدولة المصرية تطورًا ملحوظًا في تقديم الخدمات الحكومية وهي الخدمة المميكنة التي تسخر التكنولوجيا والانترنت لخدمة المواطن.

ومن بين أهم هذه الخدمات الرائدة خدمة السيارات المتنقلة للشهر العقاري التي هذه الخدمة تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتطويع تكنولوجيا والإنترنت لخدمة المواطنين.

وتقديم الخدمات العقارية في أماكن متنوعة بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتبسيطها هي سيارات مجهزة بالكامل تقوم بجولات في مختلف المناطق لتقديم خدمات الشهر العقاري للمواطنين تشمل هذه الخدمات تسجيل العقود توثيق المستندات تصديق الوكالات وخدمات أخرى متعلقة بالشهر العقاري بدلًا من الذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري يمكن الاستفادة من هذه الخدمة في مواقع كثيره منتشره في أنحاء الجمهورية خدمة شاملة السيارات المتنقلة مجهزة بجميع الوسائل التقنية الحديثة لتقديم الخدمات بشكل متكامل وتقليل الزحام تخفيف الضغط على مكاتب الشهر العقاري من خلال توفير خدمات متمثلة.

المواعيد والأماكن المخصصة

ستعمل السيارات المتنقلة للشهر العقاري على مدار الأسبوع في أوقات محددة والتي تم الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية لوزارة العدل تتنوع الأماكن بين المناطق السكنية المولات التجارية والميادين العامة بجميع المحافظات.

وذلك يسهل على راغبي الحصول على الخدمه الوصول إليها وتقديم الخدمة بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية وذلك يعكس رضا المواطن وتحسين جودة الحياة.

وللحصول على الخدمة يفضل الحجز المسبق بما يتناسب مع وقتك كما يجب الذهاب في الوقت والمكان المحددين مسبقا وتحضير المستندات المطلوبة لتسهيل عملية التسجيل والتوثيق

يمكنك التسجيل عبر الموقع الالكتروني الرسمي اون لاين

رابط الموقع https://rern.gov.eg/

أو عبر التطبيق الرسمي المقدم من وزارة العمل

رابط التطبيق

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.informatique.tawsekmisr

رقم الخط الساخن لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

15999



