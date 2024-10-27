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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمين عام الأمم المتحدة يدعو لوقف التصعيد بعد الغارات الإسرائيلية على إيران

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف فوري لجميع الأعمال التصعيدية في الشرق الأوسط، وذلك عقب الهجمات التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية الليلة الماضية على أهداف في إيران.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان السبت، "إن جوتيريش قلق بشدة من التصعيد المستمر في المنطقة، ويرى أن جميع أعمال التصعيد يجب أن تدان وتوقف".

وأعاد الأمين العام التأكيد على ندائه العاجل لجميع الأطراف لوقف جميع الأعمال العسكرية، بما في ذلك في غزة ولبنان، وبذل أقصى الجهود لمنع حدوث حرب إقليمية شاملة، ودعا إلى العودة إلى الدبلوماسية.

ووفقا للتقارير الإعلامية، سُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران وحولها في حوالي الساعة 2:15 صباحا بالتوقيت المحلي، تلاها إعلان الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه ضربات على أهداف عسكرية في ايران، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن أربعة من جنودها قتلوا في تلك الغارات.

أمين عام الأمم المتحدة وقف التصعيد الغارات الإسرائيلية إيران الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش