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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي يهاتف نظيره الإسرائيلي لبحث تبعات الضربة على إيران

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، السبت، مباحثات مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، تناولت  الضربات الدقيقة التي شنتها إسرائيل على أهداف عسكرية إيرانية.

وجدد أوستن  التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها مشيرا إلى نشر منظومة ثاد للدفاع الجوي كمثال على هذا الالتزام.

وأكد أن الولايات المتحدة في وضع جيد للدفاع عن القوات والمرافق والشركاء الأمريكيين في جميع أنحاء المنطقة وعازمة على منع أي طرف من استغلال التوترات أو توسيع الصراع في المنطقة. 

وقال أوستن  إن إيران لا ينبغي أن ترتكب خطأ الرد على الضربات الإسرائيلية التي يجب أن تمثل نهاية لهذا التبادل للضربات بين إسرائيل وإيران.

 وتناول أوستن أيضا الفرص المتاحة لاستخدام الدبلوماسية لتهدئة التوترات في المنطقة، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة والاتفاق في لبنان الذي يسمح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق بالعودة بأمان إلى منازلهم.

وقصفت إسرائيل مواقع عسكرية في إيران فجر السبت، وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات الطائرات انتهت قبل فجر اليوم السبت من شن ثلاث موجات من الضربات على منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع أخرى في إيران، محذرا طهران من الرد.

وقالت إيران إن الدفاعات الجوية تصدت بنجاح للهجوم لكن جنديين قتلا وتعرضت بعض المواقع "لأضرار محدودة". ونقلت وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية عن مصادر تعهدها "برد متناسب" على الضربات الإسرائيلية.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت إيران