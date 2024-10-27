تايلاند تخطط لرفع سن التقاعد إلى 65 عاما نتيجة تحسينات الرعاية الصحية

تخطط تايلاند لرفع سن التقاعد في القطاعين العام والخاص إلى 65 عاما، وذلك بفضل التحسينات في الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية.

وذكرت وزارة العمل في تايلاند - بحسب ما نقلت وكالة أنباء "بلومبرج" - أن سن التقاعد يبلغ حاليا للموظفين الحكوميين 60 عاما، بينما يتراوح في القطاع الخاص بين 55 و60 عاما.. وأوضحت الوكالة أن هذا التغيير يعتبر واحدا من عدة مقترحات قيد الدراسة، حيث تتعامل الحكومة مع الزيادة في متوسط العمر وتغير التركيبة السكانية.

وقال وزير العمل التايلاندي فيبت راتشاكيتبراكان "إن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمات العمال وأصحاب العمل في صندوق الضمان الاجتماعي الوطني، وتوسيع نظام المزايا ليشمل مليوني عامل مهاجر من ميانمار ولاوس وكمبوديا"، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس أيضا تحويل تكلفة طبية متقلبة تقدر بنحو 1.78 مليار دولار سنويا إلى تكلفة ثابتة.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فقد زاد متوسط العمر المتوقع في تايلاند بأكثر من أربع سنوات ليصل إلى 75.3 عاما في عام 2021 مقارنة بعام 2000.