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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تشييع جثمان الفنانة شريفة ماهر من مسجد مصطفى محمود

شريفة ماهر
شريفة ماهر
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تُشيع أسرة الفنانة الراحلة شريفة ماهر جثمانها، اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء.

ورحلت الفنانة شريفة ماهر عن عالمنا، أمس السبت، عن عمر يناهز 92 عامًا، حيث أعلن خبر وفاتها نجلها عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك». 

قدمت شريفة ماهر العديد من الأعمال السينمائية خلال رحلتها الفنية وأشهرها إسماعيل ياسين فى البوليس ورابعة العدوية، وكان آخر ظهور لها كضيف شرف بمسلسل فيفا أطاطا عام 2014. 

وتميزت بأدوارها القوية والمتسلطة ومن أبرز أفلامها أيضًا: «رجل له ماضي، أبناء الشيطان، المصير، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وبئر الأوهام، والفرن، وجفت الدموع، وكرامة زوجتي، وقصر الشوق، وفارس الصحراء، والعقلاء الثلاثة، والمدير الفني، والحياة حلوة، وفاتنة الجماهير».

وفاة الفنانة شريفة ماهر جنازة الفنانة شريفة ماهر شريفة ماهر اسماعيل ياسين فيفا أطاطا الفنانة الراحلة شريفة ماهر