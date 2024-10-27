الطاقة الذرية: منشآت إيران النووية لم تتأثر بالضربات الإسرائيلية الأخيرة

الأحد 27/أكتوبر/2024 - 02:35 ص

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أمس السبت، إن المنشآت النووية الإيرانية لم تتأثر بالضربات الإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف جروسي، في تغريدة له على موقع "إكس"، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أمان ويواصلون "عملهم الحيوي". ودعا الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "توخي الحذر وضبط النفس عن أية أعمال من شأنها أن تعرض سلامة وأمن المواد النووية وغيرها من المواد المشعة للخطر".

وكانت إسرائيل قد قامت خلال الساعات الأولى من صباح السبت بهجمات ضد إيران شملت عدة مواقع عسكرية في محافظات متنوعة أدت لمقتل 4 جنود إيرانيين. وقد جاءت هذه الضربات ردًا على الهجمات الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل يوم الأول من أكتوبر الجاري.