ads
الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهيد وعدة إصابات في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين في محيط ملعب فلسطين غرب غزة.

كما قصفت مدفعية وطيران الاحتلال عدة مواقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار والقنابل الضوئية نحو شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42،924 مواطنا، وإصابة 100،833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

 

قصف الاحتلال الإسرائيلى فلسطين قصف مخيم للنازحين غزة