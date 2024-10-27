ads
الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطاقة الذرية: منشآت إيران النووية لم تتأثر بالضربات الإسرائيلية الأخيرة

المدير العام للوكالة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أمس السبت، إن المنشآت النووية الإيرانية لم تتأثر بالضربات الإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف جروسي، في تغريدة له على موقع "إكس"، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أمان ويواصلون "عملهم الحيوي". ودعا الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "توخي الحذر وضبط النفس عن أية أعمال من شأنها أن تعرض سلامة وأمن المواد النووية وغيرها من المواد المشعة للخطر".

وكانت إسرائيل قد قامت خلال الساعات الأولى من صباح السبت بهجمات ضد إيران شملت عدة مواقع عسكرية في محافظات متنوعة أدت لمقتل 4 جنود إيرانيين. وقد جاءت هذه الضربات ردًا على الهجمات الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل يوم الأول من أكتوبر الجاري.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي المنشآت النووية الإيرانية الضربات الإسرائيلية إيران إسرائيل