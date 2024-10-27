روسيا: سنرد على سعي الاتحاد الأوروبي لمنح كييف أموالًا من أصولنا المجمدة لديهم

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، السبت، إن روسيا سترد على المحاولة الأخيرة من جانب الاتحاد الأوروبي لمنح كييف قرضًا عن طريق أرباح الأصول الروسية المجمدة.

وقالت الدبلوماسية الروسية، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "لن يمر وقت طويل قبل أن ترد روسيا على محاولة أخرى من جانب الاتحاد الأوروبي للحصول على عائدات من الأصول المجمدة للاتحاد الروسي"، محذرة من أن "كل هذه الضجة حول الأموال الروسية المجمدة لن تؤدي إلا إلى القضاء على بقايا الثقة العالمية بالاتحاد الأوروبي كشريك تجاري واقتصادي واستثماري وتضع الأجيال القادمة من الأوكرانيين في مزيد من الديون".

وفي وقت سابق، توصلت دول مجموعة السبع (G7) إلى اتفاق حول كيفية منح أوكرانيا نحو 50 مليار دولار في شكل قروض مدعومة بأصول روسية مجمدة.