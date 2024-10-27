أوكرانيا تناقش مع الهند "التعاون المحتمل في مجال الصناعات الدفاعية"

أجرى وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، هيرمان سميتانين، أمس السبت، محادثات مع السفير الهندي رافي شانكار بشأن التعاون المحتمل بين أوكرانيا والهند في مجال الصناعات الدفاعية.

وذكرت وكالة أنباء "يوكراين فورم" أن اللقاء ضم أيضًا الملحق البحري الهندي سانتوش بيليابا، موضحة أن سميتانين أكد على أن الهند شريك استراتيجي لأوكرانيا.

وقال الوزير الأوكراني "إن أوكرانيا منفتحة على توسيع جغرافية الشراكات في قطاع الدفاع ومستعدة للنظر في أشكال مختلفة من التعاون، ومن المهم في هذه المرحلة تقييم قدرات واحتياجات قطاعات الدفاع في البلدين وتحديد التحديات وتحديد اتجاه التعاون المستقبلي".