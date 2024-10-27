"واشنطن بوست": ترامب يصف معارضيه المحليين بالأعداء

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس السبت، إن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وصف معارضيه السياسيين المحليين بالأعداء واعتبرهم يشكلون تهديدا للولايات المتحدة أكثر من الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب قال خلال مقابلة طويلة استمرت ثلاث ساعات مع البودكاست الشهير جو روجان إن "العدو من الداخل" في الولايات المتحدة يشكل تهديدا أكبر من الدكتاتور الكوري الشمالي، مما أعاد إحياء عبارة أثارت انتقادات سابقة.

وأضاف ترامب، مشيرا إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون: "لم تكن لدينا مشكلة معه، وأقول للناس، لدينا مشكلة أكبر، في رأيي، مع العدو من الداخل".

وفي حديثه مع روجان، أشار ترامب إلى القلق الذي أثارته تلك التعليقات. وقال: "يجنون عندما أستخدم تلك العبارة"، قبل أن يستخدمها مرة أخرى. "لدينا عدو من الداخل، لدينا أشخاص سيئون حقا، الذين أعتقد أنهم يريدون جعل هذا البلد غير ناجح".

وسلطت المقابلة الضوء على تغيير لهجة روجان تجاه ترامب. فقد قال المضيف في السابق إنه رفض فرصة مقابلة ترامب واصفا إياه بأنه "تهديد للديمقراطية". ولكنه في مقابلة يوم الجمعة، أعطى ترامب منصة مؤثرة على برنامج "تجربة جو روجان" — وهو أكثر البودكاست شعبية على سبوتيفاي — حيث كرر ترامب مزاعمه الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات، واقترح وجود حياة على المريخ، وتحدث عن الجنرال الكونفدرالي روبرت إي لي وذكر نبوءات عن نهاية العالم.

وقال فريق كامالا هاريس إنهم ناقشوا ظهورًا على البودكاست مع روجان لكن ذلك لم ينجح. وقال روجان في محادثته مع ترامب يوم الجمعة إن هاريس "قد تفعله بعد، وآمل أن تفعل ذلك".

كما سأل روجان ترامب عن ما يمكنه فعله بشأن غزو روسيا لأوكرانيا. وقد قال ترامب مرارا، دون تقديم تفاصيل، إنه يمكنه التفاوض لإنهاء النزاع. وقال ترامب لروجان"إذا أخبرتك بالضبط ما سأفعله، فلن أتمكن من إبرام الصفقة".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن روجان يمتلك جمهورا كبيرا من الشباب، ويعكس ظهور ترامب استراتيجيته لمحاولة تحفيز هؤلاء الناخبين لدعمه في الانتخابات. لقد أثار برنامج روجان جدلا بسبب نشره معلومات مضللة حول فيروس كورونا وإعطائه منصة لشخصيات يمينية متطرفة تتداول في آراء عنصرية ونسائية.

واستعرضت المقابلة أسلوب ترامب المتعرج في الكلام — مما دفع روجان في إحدى اللحظات إلى المزاح عن "التشعب"، وهو المصطلح الذي يستخدمه ترامب لوصف تنقلاته المتكررة في الحديث.

وقال روجان ممازحا: "تشعبك أصبح واسعا جدا"، محاولا بشكل غير ناجح إعادة توجيه الحديث إلى التعريفات الجمركية.

وعندما تأمل ترامب في أنه يحصل على الدعاية دون محاولة، علق روجان بأن الجواب سهل: ترامب يقول "أشياء مثيرة".

وبحسب واشنطن بوست فقد شهدت المقابلة أيضا بعض مجالات السياسة: سأل روجان ترامب عما إذا كان جادا بشأن إلغاء ضرائب الدخل والاعتماد بدلا من ذلك على التعريفات، وهو اقتراح سبق أن طرحه ترامب. وكان رد ترامب "نعم، بالتأكيد، لما لا؟".

وسأل روجان ترامب عن مزاعمه الكاذبة بأن الانتخابات عام 2020 سرقت منه. قال ترامب: "سنفعل ذلك في وقت آخر"، مشيرا إلى أنه سيقدم "العديد من الأوراق المختلفة". وضغط روجان على ترامب للحصول على أمثلة، وفي النهاية حول ترامب الحديث إلى مواضيع أخرى.

وكرر ترامب أيضا هجومه على مساعديه السابقين الذين أصبحوا منتقدين، بما في ذلك رئيس موظفيه السابق جون كيلي، الذي قال هذا الأسبوع إن ترامب يتوافق مع تعريف الفاشية.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن المقابلة تناولت أيضا مجموعة من المواضيع الأخرى.

قال ترامب في إحدى النقاط: "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن المريخ وجميع هذه الكواكب لا تحتوي على حياة".