احجز الآن.. «الإسكان» تطرح 6500 وحدة سكنية بـ15 مدينة اليوم

الأحد 27/أكتوبر/2024 - 01:02 ص

أعلنت وزارة الإسكان فتح باب الحجز لأكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري بداية من اليوم الأحد 27 أكتوبر الجاري، وحتى 26 ديسمبر المقبل، لأكثر من 6 آلاف وحدة سكنية في 15 مدينة مختلفة، بسعر يناسب مختلف الفئات.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ووفقًا لبيان وزارة الإسكان فإن الوحدات المطروحة تتنوع بين سكن مصر ودار مصر وجنة، وإسكان متميز، حيث يتضمن 6575 وحدة سكنية فى 15 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر «غرب أسيوط» - دمياط الجديدة).

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024



أوضحت الوزارة أن تفاصيل حجز شقق سكن مصر 2024 تتوفر عبر موقع مسكن «محور الوحدات»، حيث تُعلن من خلاله كافة تفاصيل الحجز وكراسات الشروط، من خلال الرابط التالي: www.reserve.newcities.gov.eg

أماكن شقق سكن مصر 2024 الجاهزة

أتاح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وحدات سكنية ضمن مشروع سكن مصر 2024 في بعض المدن والتي جاءت على النحو التالي:

1- مدينة القاهرة الجديدة

تم طرح 700 وحدة سكنية، تتراوح مساحاتها ما بين 106: 133 مترا.

2- مدينة الشروق

تشمل 35 شقة ضمن مشروع سكن مصر، بمساحات تتراوح ما بين 160: 130 مترا.

3- مدينة أكتوبر الجديدة

تضم 300 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح ما بين 106: 115 مترا.

4- غرب قنا

تضم 246 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن مصر، وتبلغ مساحاتها 160: 118 مترا.

5- مدينة المنيا الجديدة

تضم 34 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح ما بين 106: 115 مترا.

6- حدائق أكتوبر

بها عدد 435 وحدة سكنية، وتتراوح مساحاتها ما بين 106: 118 مترا.

7- مدينة ناصر غرب أسيوط

تشمل 310 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 106: 130 مترا.

8- مدينة دمياط الجديدة

تشمل 160 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن مصر بمساحات تتراوح من 106: 130 متر.

9- مدينة العلمين الجديدة

تضم 600 وحدة سكنية، تبلغ مساحاتها من 110: 133 مترا.

طرح كراسات شروط إعلان «سكن لكل المصريين»

يشار إلى أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإعلان "سكن لكل المصريين ٥"، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، على أن يتم فتح باب شراء كراسة الشروط للإعلان ابتداءً من ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ للمواطنين ذوي الهمم.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين ٥" يتضمن ٧٨٧٣٠ وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بمساحات تتراوح ما بين ٧٥ مترًا إلى ٩٠ مترًا.

نظام التمويل العقاري

وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد سوف يكون بنظام التمويل العقاري، على أن يكون مقدم جدية الحجز ٢٠ ألف جنيه وذلك بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و٣٠ ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن للمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد شراء كراسة الشروط بمبلغ ۳۰۰ جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بمبلغ ٣٥٥ جنيهًا بالإضافة لمقدم جدية الحجز، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

تخصيص أسبوع للمواطنين ذوي الهمم

وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه تقرر تخصيص أسبوع للمواطنين ذوي الهمم فقط لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكن، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين ٢٠٢٤/۱۱/۱۸ وحتى يوم الاثنين ٢٠٢٤/١١/٢٥.

وأوضحت أنه تم التواصل مع هيئة البريد لمنع بيع أي كراسة شروط خلال هذا الأسبوع إلا للمواطنين ذوي الهمم.

وأضافت أنه يمكن لكل المواطنين، بمن في ذلك ذوو الهمم، شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/١١/٢٦ وحتى يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/١٢/٢٤.

وأشارت إلى أنه يجب على المواطنين الراغبين في التقدم الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shimff.gov.eg لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.

وأوضحت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg".