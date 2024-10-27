حريق هائل بـ«جرن» لتخزين قش الأرز في البحيرة.. صور

اندلع، منذ قليل، حريق هائل في جرن لتخزين بالات قش الأرز بطريق (إيتاي البارود - الطود) بمركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا عاجلًا باندلاع النيران في الموقع المذكور، مما دفعه للانتقال على الفور لمكان الحادث، حيث تم إرسال 20 سيارة لمكافحة الحرائق للمساهمة في إخماد الحريق المتفاقم.

ووجه مدير أمن البحيرة، باتخاذ تدابير أمنية صارمة لمنع انتشار الحريق إلى المناطق المجاورة، تعبيرًا عن التزام السلطات بحماية السكان والممتلكات.

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن قرية الطود قد شهدت في السابق كارثة مماثلة حيث اندلع حريق ضخم في موقع تخزين قش الأرز، ما أسفر عن خسائر كبيرة من بصل وقش الأرز ومعدات زراعية.