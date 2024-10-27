مصرع 81 شخصا في الفلبين جراء العاصفة كريستين

أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين، أمس السبت، عن مصرع81 شخصًا جراء العاصفة الإستوائية الشديدة (كريستين).

جاء ذلك وفق موقع (جي إم إيه) الفلبيني خلال مؤتمر صحفي عقده المدير العام لمكتب الدفاع المدني ونائب وزير الدفاع أرييل نيبوموسينو في كويزون سيتي.

وقال نيبوموسينو "إن عدد الضحايا المبلغ عنهم لا يزال قيد التحقق والتأكيد"، مشيرا إلى أن العدد الأكبر من الضحايا كان في منطقة كالابارزون بنحو 48 حالة، تليها منطقة بيكول 28 حالة.

وكشف نيبوموسينو أيضًا عن إصابة 66 شخصًا وفقدان 34 آخرين، مضيفا " أن 4 ملايين و472 ألف شخص (حوالي مليون و62 ألف عائلة) تأثرت بشكل كبير بالظاهرة الجوية".

وفيما يتعلق بالأضرار في البنية التحتية، أفاد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بأن تكلفة الأضرار تقدر بنحو 3 ملايين و480 ألف دولار أمريكي، كما تضرر ما مجموعه 8432 منزلا، منها 7506 منازل تضررت جزئيا و926 منزلا تضررت كليا.

يُشار إلى أن العاصفة كريستين غادرت الأراضي الفلبينية، أمس الجمعة، إلا أن آثارها لا تزال تطال أجزاء من البلاد.